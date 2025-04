A estátua polémica do escultor Eric Gill foi restaurada e exposta no exterior da sede da BBC, em Londres. Em 2022 e 2023, a obra foi atacada por um cidadão com um martelo. Apesar de Gill ter sido um dos escultores mais importantes do século XX, foi descoberto nos seus diários, após a sua morte, em 1940, que abusava sexualmente das filhas.

"A instituição não tolera de forma alguma o comportamento abusivo de Gill, mas traça a linha entre as suas ações e o valor destas obras", disse uma porta-voz da BBC esta quarta-feira. Ao longo dos anos, têm existido vários pedidos para remover a escultura das instalações, que lá está desde 1933. Na obra estão representados Próspero e Ariel, da peça de William Shakespeare "A Tempestade". Ao lado da estátua estará um QR code, que leva os utilizadores a uma página com informações sobre a história do edifício, Eric Gill e a restauração da escultura. A BBC revelou que o custo estimado para o restauro e trabalho de proteção da estátua foi superior a 529 mil libras. Foi agora instalado um vidro de proteção em frente à estátua para "evitar futuros danos". Ainda no mês passado, David Chick, um homem de Northamptonshire, declarou ser inocente de ter causado danos à obra, superiores a 150 mil libras, em maio de 2023. O homem teria, alegadamente, subido até à estátua e gritado "pedófilo" enquanto a danificava com um martelo. Nesse momento, David Chick já estava sob investigação por danificar a mesma estátua em 2022. Em março deste ano, o juiz libertou o arguido sob fiança condicional e restringiu-o de se aproximar a menos de 100 metros da estátua. Uma nova data em tribunal foi agendada para maio do próximo ano.