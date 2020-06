De acordo com a bloquista, no que respeita às medidas determinadas pelas autoridades de saúde para travar a covid-19, Maria Manuel Rola referiu que existem operadores privados que não estão a cumprir o que foi determinado, designadamente quanto à lotação, ao distanciamento ou higienização.

Acresce que os utentes são ainda confrontados com uma diminuição na frequência das carreiras, que impede, por exemplo, que estes trabalhadores cumpram os horários determinados pelas suas entidades patronais.

“Percebemos que este projeto [de resolução] é essencial neste momento e percebemos também que é necessário – e já tínhamos dado esse passo – compreender junto das diferentes câmaras municipais de que forma o serviço de transportes e a mobilidade têm vindo a ser colocados em causa”, assinalou.

Segundo Maria Manuel Rola, “existem alguns municípios”, mais no Tâmega e Sousa, mas também na Área Metropolitana do Porto, que tiveram de fazer uso de meios próprios para repor a oferta, pelo que entendem que a injeção de liquidez anunciada pelo Governo e AMP “tem de ser acompanhada da garantia [do retorno] da operação total de todos os operadores privados, com os todos seus trabalhadores, de forma a garantir o retorno da normalidade”, e o devido distanciamento de segurança.

Na sexta-feira, o Conselho Metropolitano do Porto (CmP) aprovou um pagamento de 2,3 milhões de euros, relativo ao défice de 2019, aos operadores de transportes com quem vai reunir com vista a normalização do serviço a partir de 01 de julho.

Suplementarmente, explicou o presidente do CmP, Eduardo Vítor Rodrigues, está a ser negociado com o ministro do Ambiente uma injeção de capital por parte do Governo.

