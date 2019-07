"Achamos que esta legislação agora não tem condições, não deveria ser aprovada na Assembleia da República, não deve ser promulgada pelo senhor Presidente da República, mas caso aconteça, o Bloco de Esquerda tudo fará para a tentar parar também no Tribunal Constitucional", vincou, notando que o partido "vai tentar, por todas as vias, travar esta medida".

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com uma delegação da CGTP na sede do partido, em Lisboa, Catarina Martins adiantou que deu aquela garantia à central sindical, caso seja promulgada "uma legislação que ofenda a Constituição".

A coordenadora do BE acusou o Partido Socialista de ter recuado "em tudo o que tinha acordado à esquerda sobre legislação laboral" e de agora "fazer uma alteração à legislação laboral, acordada com os patrões", que "piora as condições" e "aumenta a precariedade".

"O Partido Socialista, que deu a expectativa de ter disponibilidade para negociar melhores condições para os trabalhadores por turnos, acabou a chumbar tudo na comissão e prepara-se para chumbar amanhã [sexta-feira]. Achamos que isto é um ataque, não aos acordos à esquerda, mas um ataque aos trabalhadores", destacou, advogando que "estes recuos do PS são graves".

Catarina Martins apelou aos deputados do PS "que levam a sério a Constituição da República Portuguesa, que estiveram com o Bloco de Esquerda a levar matérias laborais da direita ao Tribunal Constitucional para as travarem, que pensem agora se querem verdadeiramente aprovar um pacote laboral que tem exatamente os mesmos erros que travaram no tempo da direita".