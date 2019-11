“Vivemos num país com salários baixos demais”, criticou.

O Governo apresentou hoje uma proposta aos parceiros sociais para aumentar o salário mínimo dos atuais 600 para 635 euros no próximo ano, segundo fonte do Ministério do Trabalho.

O Governo traçou como meta atingir 750 euros até 2023, sendo a evolução decidida ano a ano.

Hoje, o BE apresentou no parlamento três projetos de lei que visam a adoção das 35 horas de trabalho semanais no setor privado, a valorização da contratação coletiva e melhores condições para quem trabalha por turnos e à noite.

No final do encontro com a Fenprof, a líder do BE foi também questionada sobre o referencial para a negociação coletiva em matéria de valorização dos vencimentos dos jovens qualificados, um dos objetivos que o primeiro-ministro destacou, tendo questionado “o que é que isso quer dizer”.

“O facto de termos pessoas qualificadas a trabalhar pelo salário mínimo ou pouco mais é um dos problemas em Portugal, mas a ideia de referenciais, como a ideia de sensibilização das associações patronais, eu devo dizer que já fez caminho no nosso país e não teve resultados”, defendeu Catarina Martins, salientando a necessidade “de uma legislação laboral que puxe pelos salários e pela qualificação”.

“Do nosso ponto de vista, é mesmo preciso aumentar a legislação laboral”, para evitar “esperar “pela boa vontade dos patrões”.