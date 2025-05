As maratonas são os novos pilates. São cada vez mais os fans de atletismo, que procuram os melhores sapatos de corrida, bebidas energéticas e barras proteicas.

Na última maratona de Tóquio, em fevereiro, o cantor britânico Harry Styles foi uma das personalidades a embarcar na nova onda de maratonistas, com um tempo recordista. A participação do artista fez furor nas redes sociais, e incentivou mais pessoas a começar a correr.

Para seguir a tendência, o The Guardian elencou os itens mais importantes para um kit de maratona:

Os sapatos acertados, leves e confortáveis, que protejam possíveis lesões de tornozelo.

Roupa interior confortável, específicas para corrida, que usa tecido macio e absorvente, sem costuras para ajudar a evitar atrito.

Meias grossas que evitem a criação de bolhas, provocadas por queimaduras.

Um relógio que mede a velocidade e o ritmo da corrida.

Headphones confortáveis, que não caiam.

Aplicação de um creme-anti fricção (ou vaselina) nas zonas propícias a queimaduras por contacto com a pele ou tecido (mamilos, virilhas, sovacos, pescoço).

Protetor solar.

Muita hidratação e uma alimentação com nutrientes e proteína.

Os coletes para transporte de água não são necessários e não são convenientes a todos os atletas, segundo o jornal britânico. Da mesma forma, não há estudos que provem os benefícios associados às meias de compressão para provocar o fluxo sanguíneo e permitir a circulação de oxigénio e, por isso, são dispensáveis.

Raquel Castanharo, fisioterapeuta com milhares de seguidores nas redes sociais, aconselha os novos atletas a manter um horário de treinos consistente, fortalecer os músculos e a cuidar das articulações durante as corridas, para evitar as lesões.