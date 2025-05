“A nossa oração abraça todos os povos que sofrem por causa da guerra, invocamos coragem e perseverança para todos os que se empenham no diálogo e na busca sincera da paz”, disse o líder da Igreja Católica, citado pela agência de notícias Europa Press.

Depois de saudar os numerosos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o Papa agradeceu o afeto que lhe manifestaram nestes primeiros dias de pontificado, pedindo-lhes que continuem a apoiá-lo com a oração e a proximidade.

“Comecei o meu ministério entre vós e, sobretudo, quero agradecer-vos o afeto que me demonstraram e peço-vos que me apoiem com a vossa oração e proximidade”, disse.

Leão XIV apelou à concentração na “misericórdia do Senhor”, mesmo a quem sinta que é insuficiente.

“Em tudo aquilo a que o Senhor nos chama, tanto no caminho da vida como no caminho da fé, sentimo-nos por vezes insuficientes. No entanto, o Evangelho deste domingo diz-nos que não devemos olhar para as nossas próprias forças, mas para a misericórdia do Senhor que nos escolheu, confiantes de que o Espírito Santo nos guia e nos ensina tudo”, disse.

Após a oração, Leão XIV enalteceu o grande legado da encíclica 'Laudato Si', do Papa Francisco, com 10 anos de existência, referindo que aquela “ensinou a escutar o duplo grito da Terra e dos pobres”.

“O Papa Francisco assinou a oportuna encíclica dedicada ao cuidado da nossa casa comum. Ela teve uma difusão extraordinária, inspirando inúmeras iniciativas e ensinando todos a ouvir o duplo grito da terra e dos pobres”, afirmou o pontífice norte-americano.

No sábado, o Papa também instou à renovação do diálogo sobre a forma como está a ser construído o futuro do planeta, numa mensagem na rede social X.

“Esta encíclica do Papa Francisco convida-nos a renovar o diálogo sobre a forma como estamos a construir o futuro do planeta, a unirmo-nos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral e a proteger a casa comum que Deus nos confiou”, escreveu o Papa norte-americano na rede social.

O Papa retomou a preocupação do seu predecessor pelo ambiente, expressa na mensagem vídeo que enviou a uma reunião de reitores de universidades das Américas e da Península Ibérica, no Rio de Janeiro, na qual os convidava a “trabalhar pela justiça ecológica, social e ambiental”.

Esta tarde, o Pontífice tomará posse como Bispo de Roma da Basílica de São João de Latrão, a catedral da capital italiana, e visitará depois Santa Maria Maggiore para rezar diante do ícone da Virgem Maria “Salus Populi Romani”.