O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu hoje o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, oitava das 24 etapas do Mundial, e aproximou-se do líder do campeonato.

Norris, que partiu da ‘pole position’, terminou com 3,131 segundos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi segundo classificado, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) a ser o terceiro, a 3,658. Com estes resultados, Piastri mantém a liderança da classificação de pilotos, com 161 pontos, mais três do que Norris, é segundo.