Rafael Nadal, vencedor de 14 edições do torneio de Roland Garros, recebe hoje a justa homenagem no complexo de ténis de terra batida, em Paris.

“Não espero ver um novo Rafa (Nadal) nas próximas 30 vidas”, sentenciou Alex Corretja, comentador de ténis do Eurosport, em declarações ao SAPO 24 na antevisão do torneio, o primeiro após a era Nadal.

O tenista espanhol, 38 anos, somou 81 vitórias consecutivas em Roland Garros, alcançou um recorde de 121 triunfos e apenas quatro derrotas no pó de tijolo parisiense.

“Aprendi que nesta vida não podes dizer que é impossível, mas aposto a minha vida em que não há hipótese em termos mais alguém a vencer 14 vezes o Roland Garros. Pelo menos, do lado masculino”, acrescentou o tenista espanhol de 51 anos, antigo número 2 mundial e vencedor de 20 títulos.

Nuno Borges e Jaime Faria estão no quadro principal do segundo Grand Slam do ano (terão a companhia de Henrique Rocha, vindo da fase de qualificação).

Questionado sobre o que se pode esperar da quarta participação de Borges 41.ª da hierarquia mundial e número 1 nacional, Corretja não tem dúvidas.

“É alguém sempre difícil de bater. É sólido, disciplinado, entende bem o jogo e gosta de jogar em terra batida”, definiu. “Tem muito respeito dos oponentes. Quando se dá 100 % e se luta até ao fim, isso dá-te credibilidade no balneário e o Nuno tem essa credibilidade”, frisou.

A estreia de Jaime Faria (115 ranking ATP) no quadro principal merece igualmente umas palavras de Alex Corrteja. “Quando jogas o teu primeiro Grand Slam (no caso, Roland Garros), tens dúvidas na cabeça e no físico e não sabes se o jogo será longo, ou curto e isso depende contra quem jogas”, referiu.

“É uma grande experiência. Tens de estar preparado e ser paciente, em especial em Paris”, aconselhou. “Um dia podes estar ótimo, o tempo muda, mudas de court, tens novo adversário e tudo muda nesse dia”, descreveu.

Reconhecendo que à medida que o torneio francês decorre, “sentes-te melhor a cada dia que passa”, antecipou, deixa uma nota final válida para Faria e Nuno Borges. “É estar focado dia a dia”, finalizou.