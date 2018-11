Em entrevista à agência Lusa a propósito dos três anos que passam, no sábado, sobre a assinatura das posições conjuntas que permitiram o PS constituir um Governo minoritário com o apoio no parlamento de todos os partidos de esquerda, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que “valeu a pena fazer este acordo”, mas não deixa “de questionar algumas das limitações que esta solução política também encerra”.

“É a demonstração que afinal, ao contrário do que alguns diziam – nós tivemos algumas vozes de mau agoiro como as de Cavaco Silva – não há partidos à esquerda irresponsáveis. O que há é alguns pensamentos sobre o país que eram irresponsáveis porque consideravam que havia votos de primeira e votos de segunda”, destacou.

Questionado sobre a nova centralidade que o parlamento ganhou com esta solução governativa, Pedro Filipe Soares recorreu a “alguns discursos do período pré-eleitoral de 2015”.

“Nós, Bloco, dizíamos isso. Num contexto em que não havia maiorias absolutas é o parlamento que ganha uma centralidade adicional. Ora, e neste contexto, ainda foi mais verdade”, lembrou.

A chegar “ao final da legislatura”, o BE concluiu “que de facto a centralidade do parlamento é amiga da melhoria da vida das pessoas”, já que “uma maioria absoluta muitas das vezes tem servido para um poder absoluto governar o país contra as pessoas”.