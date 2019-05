Conforme a agência Lusa noticiou esta manhã, o BE, PS e PCP chegaram a acordo para a criação do Estatuto do Cuidador Informal, num texto que prevê a possibilidade de os cuidadores que deixam de trabalhar poderem continuar a ter uma carreira contributiva.

"Portugal vai ter finalmente um estatuto do cuidador e da cuidadora informal ao fim de décadas de invisibilidade e de falta de reconhecimento de centenas de milhares de pessoas que todos os dias cuidam de outras e que são essenciais para manutenção da nossa vida em comum. Vamos finalmente ter esse gesto elementar de justiça para com estas centenas de milhares de pessoas", enalteceu o deputado do BE José Soeiro, numa conferência de imprensa no parlamento.

Na perspetiva do deputado bloquista, "isto é mesmo uma vitória dos cuidadores e das cuidadoras". Soeiro elogiou a mobilização, a organização, a luta e a petição que fizeram, "mesmo aqueles para quem este estatuto já não vai ser servir e a quem este estatuto já não se vai aplicar".

"Queria também reconhecer o papel que o Presidente da República teve neste processo. O Presidente da República esteve nos encontros de cuidadores, encontramo-nos por lá, deu visibilidade e deu força a esta causa para que houvesse em Portugal um Estatuto do Cuidador Informal", enalteceu, agradecendo ainda aos especialistas e às forças políticas que se envolveram.