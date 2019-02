De acordo com a cabeça-de-lista, os nomes foram aprovados através de voto secreto e mereceram o consenso dos membros da Mesa.

Os nomes foram dados a conhecer pela eurodeputada Marisa Matias, numa conferência de imprensa que decorreu em Lisboa, no final da reunião da Mesa Nacional.

Além de José Gusmão, a lista inclui ainda Sérgio Aires, anterior presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Anabela Rodrigues, um “dos principais rostos da luta antirracismo”, Alexandre Abreu, antigo assessor do ministério das Finanças de Timor Leste, e Ana Rute Marcelino, da concelhia do BE em Vila Nova de Famalicão.

O BE já tinha apresentado Marisa Matias como cabeça de lista às eleições de 26 de maio, e hoje o partido indicou que o antigo deputado bloquista José Gusmão será o número dois da lista.

Aos jornalistas, Marisa Matias salientou que esta “é uma lista muita diversa, com pessoas de várias origens, de várias idades, com várias experiências”, sendo também “uma lista muito rica do ponto de vista humano”.

Também presente na conferência de imprensa, a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, também vincou que o Bloco apresenta uma lista “de pessoas com provas dadas” e “absolutamente paritária”, constituída por 11 mulheres e 10 homens.