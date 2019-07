O BE propõe "reconhecer e enquadrar o trabalho doméstico assalariado e o trabalho profissional associado aos cuidados (apoio domiciliário, amas, ajudantes familiares), pondo fim à desigualdade que a lei estabelece e garantindo a mesma proteção social de que gozam todos os trabalhadores por conta de outrem".

No início da intervenção – interrompida por diversas vezes por ajudantes familiares que queriam fazer perguntas, queixas e pedidos a Catarina Martins – a coordenadora bloquista admitiu que, apesar das inúmeras reuniões que tem por todo o país com as mais diversas pessoas, os encontros que teve com estas foi “dos mais impressionantes”.

“As condições a que vocês estão sujeitas de trabalho, eu acho que são condições que no país as pessoas não conhecem”, disse, perante a concordância, generalizada, das pessoas na sala.

Estas ajudantes são, continuou Catarina Martins, “gente que trabalha sem nenhum folga, gente que trabalha 12 horas, com perigo para a própria saúde”, num “terrível desrespeito” que considera ser “alimentado pelo Estado e um sintoma de muitas discriminações juntas”.

“Aproveitou-se a discriminação para abusar de tudo. Abusou-se com base na cor da pele, abusou-se com base na nacionalidade, abusou-se com base no género. Todas as discriminações”, criticou, perante uma audível salva de palmas.

Não sendo a primeira vez que o BE pega nesta tema, a líder bloquista assumiu que esta foi a primeira vez que teve “apoio dos outos partidos” e conseguiu aprovar o projeto de resolução para que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa seja obrigada a fazer os contratos de trabalho com estas profissionais.

“O ministro Vieira da Silva garantiu no parlamento que a Santa Casa [de Lisboa] tem não só o orçamento como as instruções para vos dar contrato”, referiu.

Catarina Martins aproveitou para fazer uma crítica implícita a outros partidos.

“Quem tem um discurso muito piedoso, com muita importância à família e aos idosos e às crianças, mas depois ataca as trabalhadoras e ataca o direito à família dessas trabalhadoras que nós precisamos para cuidar das pessoas mais velhas e das crianças, é só hipócrita. Nós precisamos de medidas concretas, de respeito pelas pessoas e é por isso que estamos a lutar”, disse.