A proposta foi apresentada pela deputada do BE, Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa virtual, na qual explicou que "o momento inédito" vivido devido à pandemia coloca um desafio a muitas empresas, que "têm muita dificuldades, em particular ao pagamento de salários".

"O Bloco de Esquerda faz uma proposta para garantir à maior parte das empresas em Portugal o pagamento de salários no mês de março e de abril", explicou, considerando que é preciso uma "resposta decidida, rápida e urgente".

Este "plano simples", que passa pela transferência direta do Estado de apoio a micro e pequenas empresas exclusivamente para pagamento de salários, permitiria garantir rendimento a "milhões de trabalhadores já em março", de acordo dom Mariana Mortágua.

Pelas contas da deputada bloquista, o custo mensal desta medida seria, no máximo e se todas as empresas precisassem de aderir, de 1650 milhões de euros.