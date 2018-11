O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Ministério da Saúde sobre a “urgente necessidade” de resolver o problema de falta de condições de trabalho no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões.

Na pergunta que entregou na Assembleia da República, o deputado Moisés Ferreira refere que o BE teve conhecimento da situação através de um abaixo-assinado remetido pelos enfermeiros do ACES Dão Lafões.

“Os enfermeiros enunciam a necessidade de aquisição de viaturas para prestação de cuidados ao domicílio e em ambulatório, a adaptação das viaturas à recolha e transporte de resíduos hospitalares, o reforço de assistentes operacionais e a manutenção de estruturas e equipamentos de todas as Unidades Funcionais deste ACES”, explica.

Segundo Moisés Ferreira, a preocupação destes enfermeiros é partilhada pelo BE.

“Achamos urgente uma resposta eficaz por parte do Ministério da Saúde, de forma a poder dotar de uma melhor qualidade da prestação do serviço deste agrupamento, assim como todos os ACES na mesma situação”, frisa.

No seu entender, “só assim é possível conferir ao Serviço Nacional de Saúde a capacidade de prestar um serviço de qualidade à população”.

O BE quer saber se o Governo está disposto “a adquirir as viaturas para a prestação de cuidados no domicílio e em ambulatório, requeridas no abaixo-assinado, com brevidade e na quantidade necessária para colmatar as necessidades” destes ACES.

“Está disposta a tutela a reforçar, em número necessário, os assistentes operacionais e a manter as estruturas e equipamentos de todas as Unidades Funcionais deste agrupamento”, questiona ainda.