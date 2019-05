“O Bloco de Esquerda tem defendido que os enfermeiros devem ter um tratamento justo por parte do Governo. Defendemos que o tempo de serviço deve ser contado e relevado para o posicionamento remuneratório e que não pode haver diferença de tratamento entre CTFP [Contrato de Trabalho em Funções Públicas] e CIT [Contrato Individual de Trabalho]”, lê-se no comunicado sobre o pedido de apreciação parlamentar.

O Bloco refere que já tinha proposto uma alteração em sede de Orçamento do Estado para solucionar a questão, que não foi acolhida, e que desde então tem questionado o Governo, “expondo situações de perfeita injustiça em inúmeras instituições do SNS, seja pela incorreta contabilização do tempo de serviço, seja pela diferença de tratamento baseada no vínculo laboral dos trabalhadores”.

“Estas situações deveriam ficar corrigidas com uma revisão da carreira, mas o Governo não o fez com o Decreto, entretanto, publicado. Tendo em consideração o percurso feito até aqui, e uma vez que o Governo continua a não querer efetivar a contagem total do tempo de serviço e continua a colocar obstáculos na progressão de carreira, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende que existe a necessidade urgente de trazer à apreciação da Assembleia da República este Decreto-Lei”, lê-se na exposição de motivos para a apreciação parlamentar.

O BE defende que o decreto, publicado na segunda-feira, torna “extremamente limitado” o acesso à nova categoria de enfermeiro especialista, cuja valorização remuneratória não difere muito do que já existia, com a atribuição de um suplemento salarial para enfermeiros especialistas em efetividade de funções.