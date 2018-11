"Não são os partidos da direita os parceiros do Bloco de Esquerda na negociação do Orçamento do Estado, mas as propostas que são iguais, ou seja, quando propomos todos o mesmo, ou as propostas que têm conteúdos que são equivalentes àquilo que já foi acordado ou aprovado em orçamentos anteriores naturalmente o Bloco de Esquerda votará a favor", adiantou Catarina Martins em Lisboa, na conferência de imprensa após a Mesa Nacional do BE, órgão máximo entre convenções.

Garantindo que o BE é "absolutamente claro na sua relação com as propostas dos outros partidos", a líder bloquista assegurou o voto a favor de "todas as propostas de todos os partidos que sejam iguais às suas".

Catarina Martins aproveitou ainda esta conferência de imprensa para dar conta das propostas de alteração ao Orçamento do Estado em relação às quais já terão garantias da sua aprovação.

"Tivemos acordo para uma medida que é importante porque é uma medida de financiamento da própria Segurança Social que é a criação de um novo escalão no adicional do IMI, ou seja, para quem tem fortunas imobiliárias acima de dois milhões de euros", disse.