O Papa João Paulo I foi hoje beatificado no Vaticano, na missa presidida por Francisco na Praça de S. Pedro. A sua festa litúrgica será a 26 de agosto, dia da sua eleição pontifícia, em 1978.

A relíquia apresentada na cerimónia é um texto assinado por Albino Luciani, numa folha branca, com data de 1956.

"É um esquema de reflexão espiritual sobre as três virtudes teologais – fé, esperança e caridade – que recorda o Magistério das audiências gerais de 13, 20 e 27 de setembro de 1978", explicou o Vaticano.

O milagre pelo qual Albino Luciani (1912-1978) foi proclamado bem-aventurado refere-se à cura de uma criança argentina que sofria de grave doença cerebral.

A jornalista e vice-postuladora da causa da canonização, Stefania Falasca, anunciou em 2021, no jornal religioso "Avvenire", que o conselho médico que examinou o caso da menina "decidiu por unanimidade que a cura era cientificamente inexplicável".

A causa de canonização de Albino Luciani foi aberta em novembro de 2003, 25 anos após a sua morte, e terminou em novembro de 2017 com o decreto sancionado pelo Papa Francisco, que proclamava as virtudes heroicas de João Paulo I.

No final de novembro de 2017 terminou a investigação diocesana iniciada em 2016 na diocese argentina de Buenos Aires, estando assim aberto o caminho para a beatificação do Papa João Paulo I, que hoje aconteceu no Vaticano.

João Paulo I, apelidado de "Papa bom" ou "Papa do sorriso", foi o último Papa italiano e um dos que menos tempo ocupou o cargo: foi eleito em agosto de 1978 e morreu 33 dias mais tarde, aos 65 anos, vítima de um enfarte do miocárdio, de acordo com o comunicado difundido na altura pelo Vaticano.

De acordo com os testemunhos apresentados para a causa da beatificação, o Papa já tinha problemas de saúde e não terá aguentado o trabalho imposto pelas novas funções. Assim, afastou-se "qualquer suspeita" de homicídio de João Paulo I e terminou-se com qualquer "teoria da conspiração".

Neste curto período, conseguiu imprimir um estilo mais direto ao cargo, mas rapidamente ficou isolado na Cúria Romana - o Governo do Vaticano - devido à sua imagem de simplicidade.