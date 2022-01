No final de agosto de 2021, Elden, que hoje tem 30 anos, apresentou uma denúncia argumentando que nem ele nem os seus pais haviam autorizado o uso da sua imagem, "e menos ainda para a exploração comercial de sua pessoa com imagens de pornografia infantil".

Uma disposição federal permite que as vítimas de pornografia infantil reclamem indenização de qualquer pessoa que produza, distribua ou possua suas imagens.

O juiz de Los Angeles desconsiderou o caso, sem avaliar o mérito, a 3 de janeiro, pois Elden não respondeu a tempo os argumentos apresentados pelos advogados dos Nirvana. Contudo, o juiz permitiu que ele apresentasse uma nova denúncia no prazo de dez dias, o que ele fez nesta quarta-feira.

A capa do disco "Nevermind" (1991) mostra Spancer Elden aos quatro meses de idade, nadando nu numa piscina, aparentemente a tentar alcançar uma nota de um dólar presa em um anzol.

Com temas clássicos como "Smells Like Teen Spirit", o álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias e transformou-se numa referência do rock alternativo.

Elden, que diz nunca ter recebido nenhuma compensação económica pela foto, pede agora 150 mil dólares de indemnização. A ação é movida contra 17 pessoas, entre elas os ex-membros da banda e a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love.

O homem defende que o uso da sua imagem incorreu na violação da proteção de crianças contra a pornografia infantil e que considera que o caso consta num crime de exploração sexual infantil.

Na documentação legal do caso, Elden argumenta que a utilização da imagem em bebé lhe causou "danos para a vida" e que a sua imagem na capa de Nevermind provocou "angústia mental" e a interferiu com "o seu normal desenvolvimento e progresso educativo", assim como o impediu de ter "tratamento psicológico e médico".

Em sua resposta à denúncia original, os advogados de defesa argumentaram que, entre outras coisas, "Elden passou três décadas a aproveitar-se da sua fama como o autoproclamado 'bebé dos Nirvana'".

Os Nirvana pediram que o processo fosse arquivado, alegando que Spencer Elden esteve a lucrar com o estatuto de celebridade, por ter sido o bebé da capa do disco, ao longo das últimas três décadas. "Ele reencenou a fotografia em troca de dinheiro, teve o título do álbum tatuado no peito e chegou a autografar cópias da capa do álbum para vender no eBay", defenderam.