O momento foi captado em vídeo, por Bryanna Brown, que também viajava no metro. A jovem diz que a mulher caiu ao chão e começou a gritar por ajuda, até ao momento em que se começa a ouvir um choro de um bebé. Uma mulher ajudou com o parto, mas "não era médica, só sabia perfeitamente o que fazer", conta Bryanna Brown.

Outro passageiro tinha uma navalha que permitiu cortar o cordão umbilical, enquanto um terceiro pedia ao motorista para parar a carruagem. "Podia ter corrido tudo muito mal", refere Bryanna Brown.

O vídeo permitiu identificar a mãe, Jenny Saint Pierre, de 25 anos, que tinha sido dada como desaparecida há cerca de cinco meses, na Flórida, de acordo com a NBCNEWS. A mulher é mostrada deitada no chão do metro, já depois do parto, e o bebé é segurado por outra passageira, embrulhada numa manta vermelha.

De resto, ainda não se sabe o nome do bebé ou o estado de saúde da mãe. De acordo com a BBC News, esta não é a primeira vez que acontece um parto no metro, na 34th Street.

Demetrius Crichlow, responsável pelo trânsito de Nova Iorque, escreveu num comunicado que o caso exemplifica "mais uma situação em que os nova iorquinos se juntam e ajudam mutuamente", o que reflete "o melhor da comunidade que usa o metro desta cidade".

"Estamos felizes que tanto a mãe como o bebé estão bem, e esperamos poder recebê-los de volta para uma memorável - e esperamos menos dramática - viajem" brinca.