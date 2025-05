No anúncio, várias mulheres aparecem deitadas em macas, enquanto um homem mascarado — que simboliza o Estado — e uma profissional de saúde, descartam um saco com sangue, insinuando tratar-se de um feto. Dias antes, Milhão já tinha lançado uma provocação nas redes sociais, escrevendo: “Quantos bebés o guru [a sua alcunha] vai salvar na próxima semana?”

Em declarações ao Expresso, o empresário afirmou que a iniciativa faz parte da promoção da sua “carreira como DJ/produtor” e descreveu o vídeo como uma “expressão artística de agradecimento” à sua mãe.

A resposta nas redes sociais foi rápida e crítica. A Associação Interrupção Voluntária da Gravidez apresentou uma queixa formal à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), exigindo uma análise à exibição do conteúdo, a que Miguel Milhão acusou de censura, na rede social X.

A Associação Escolha também apresentou queixa: “Temos muitas pessoas a contactar-nos para fazer também queixa. Querem por vontade própria fazer também queixa”, adiantou Patrícia Cardoso, fundadora. A ativista exigiu a TVI “que cesse imediatamente o acordo publicitário firmado com Miguel Milhão (Guru Mike Millions) e que retire do ar qualquer menção ao videoclipe“.

“O vídeo, através de um contexto falso em torno do procedimento cirúrgico da IVG, faz a apologia clara ao «Não» pelo Aborto, um assunto de cariz político, e é um ataque à liberdade individual de cada mulher e pessoa gestante — difundido por um canal televisivo de alto alcance a nível nacional, entre crianças e jovens”, acrescenta a associação em comunicado.

Em resposta às declarações do autor do vídeo, a associação o, o vídeo pode ser difundido “através dos canais pessoais (redes sociais e Youtube)”, como “material pessoal artístico”, mas “enquanto material publicitário num canal de televisão, não pode ser permitido que se difunda tamanha mentira sobre um procedimento garantido pela Lei n.º 16/2007, conhecida como a Lei do Aborto”. E termina: “A Escolha apela aos canais privados de televisão que assumam a sua responsabilidade social e ao cumprimento absoluto da lei”.

A Lusa tentou obter esclarecimentos da TVI, mas até ao momento sucesso.

O vídeo teve mais reações, entre as quais Rita Matias, deputada do Chega, a quem o empresário se junta nos comentários, em defesa "das mulheres que escolhem a vida".

Esta não é a primeira vez que Milhão recorre à televisão para divulgar mensagens polémicas. Em 2024, durante o intervalo da final da Taça de Portugal, exibiu simultaneamente nos três canais generalistas um anúncio para celebrar o seu “dia de fecundação”.

Com Lusa