De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, o número de novos casos de contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2 recuou 32 face aos da véspera — de 154 para 122 — totalizando os 59.348 desde o início da pandemia no país, em fevereiro.

O boletim dá ainda conta de 11 mortes, menos quatro do que no domingo, com um total de 9.266.

Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 23 pessoas, (17.477) e tiveram alta 24 (16.315).

Entre o início de março e 07 de junho foram realizados 595.375 testes na Bélgica.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.