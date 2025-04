Dados disponibilizados no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicam que, pouco depois das 12h00, 19 pessoas com a pulseira amarela (urgente) aguardavam pelo atendimento no hospital de Loures, enquanto 18 doentes urgentes esperavam no da Amadora.

As regras ditam que os utentes considerados urgentes devem ser atendidos em 60 minutos.

Estes dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.

A indicação do Serviço Nacional de Saúde é para a população ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.