Uma sessão internacionalista intitulada "Bella Ciao: por uma Europa de solidariedade e liberdade" antecede, na sexta-feira, a XI Convenção Nacional do BE, juntando-se aos bloquistas Marisa Matias, Fernando Rosas e Luís Fazenda uma eurodeputada italiana.

Sob o lema "Agora a esquerda", a XI Convenção Nacional do BE decorre em Lisboa, no sábado e no domingo, mas, como já é habitual, na sexta-feira os bloquistas promovem, no mesmo espaço - Pavilhão do Casal Vistoso - uma sessão internacionalista que precede a reunião magna do partido.

Em antecipação à agência Lusa, fonte oficial do partido adiantou que a eurodeputada do BE, Marisa Matias e os fundadores do partido Fernando Rosas e Luís Fazenda têm intervenção prevista, juntando-se aos bloquistas nos discursos Eleonora Forenza (eurodeputada da Refundação Comunista) e Erasmo Palazzotto (deputado da Esquerda Italiana).

"Nesta sessão internacional encontram-se representantes das esquerdas europeias que, recusando a política do ódio e a política da austeridade, afirmam um projeto de liberdade e solidariedade em torno da dignidade do trabalho, da defesa dos serviços públicos e da luta pelos direitos humanos", referiu a mesma fonte.

Segundo o BE, "a Europa vive hoje uma dupla ameaça": "Por um lado, é ameaçada por uma elite que, não tendo solução para os problemas que criou, faz da austeridade o seu único projeto. Por outro, é ameaçada por uma extrema-direita que, não tenho nenhuma alternativa económica, faz do ódio a sua única política", elencou.

Na última Convenção Nacional do BE, em junho de 2016, a sessão internacionalista teve como mote "O tempo dos movimentos na Europa", tendo grande parte da intervenção da líder do BE, Catarina Martins, se centrado então sobre o Brexit.