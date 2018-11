De acordo com a agência EFE, Benjamin Netanyahu esteve numa reunião, esta tarde, com o ministro das Finanças e líder do partido Kulanu, Moshe Kahlon, que se opõe a manter um governo de maioria simples.

Apesar da renúncia do ex-ministro da Defesa israelita, o chefe do governo de Telavive recusa a ideia de que a segurança do país esteja comprometida.

“Estamos numa situação de segurança completa e numa época assim não se derruba um governo, não se vai a eleições, temos um ano inteiro até às eleições. A ‘meio do jogo’ não se abandona nem se joga à política, a segurança do país está acima da política e dos interesses pessoais”, afirmou Netanyahu durante uma conferência de imprensa na base central do exército israelita.

O primeiro-ministro israelita afirmou que realizar eleições antecipadas será um “erro”, embora tenha uma maioria muito curta após a renúncia de Avigdor Lieberman, na quarta-feira.

A maioria do primeiro-ministro foi reduzida a um voto no Parlamento (61 deputados em 120), após a renúncia de Avigdor Lieberman, líder do partido nacionalista Israel Beiteinou (cinco deputados).