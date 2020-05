De acordo com o plano de desconfinamento estabelecido pelo Governo para o fim do estado de emergência, declarado no passado sábado, as bibliotecas e os arquivos poderiam abrir ao público a partir de dia 05 de maio, mas as duas instituições tiveram as suas equipas reunidas para definir regras e data de reabertura ao público.

A Biblioteca Nacional (BNP) será a primeira a abrir os seus serviços de atendimento presencial ao público, no dia 07 de maio, com medidas de proteção reforçadas, desde logo o uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos – como está, aliás, definido para todos os serviços de atendimento ao público – à entrada do edifício, segundo informação disponível na página da biblioteca.

O uso de luvas descartáveis não é obrigatório mas é recomendado para o manuseamento de livros, sendo as luvas fornecidas gratuitamente aos leitores em todas as salas.

Será também cumprida a limitação do número de pessoas em cada espaço e assegurada a desinfeção regular de pontos de contacto como portas, puxadores ou botões de elevador.

A BNP alerta que o uso das mesas de trabalho livre continuará temporariamente suspenso, por não servir atividades que só possam ser realizadas na biblioteca, o mesmo se passando com as salas de reuniões e eventos.

O serviço de bar/cafetaria vai continuar encerrado, pelo menos até dia 18 de maio, adianta a BNP.