As autoridades tiveram conhecimento do acidente às 22:19 de sábado, cujas causas estão agora a ser investigadas pelo núcleo de investigação criminal dos acidentes de viação da GNR, de acordo com o major Naseer Zidane, oficial de serviço ao Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional da GNR.

As vítimas, duas de nacionalidade portuguesa e as restantes de nacionalidade alemã, tinham idades entre os 15 e os 18 anos: uma delas tinha 18 anos, uma outra 16 e as outras duas 15 anos.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, estando a ser investigadas pelas autoridades.

A viatura caiu no Rio Gilão, em Tavira, Algarve, do qual a viatura foi retirada, com os ocupantes no seu interior.

As vítimas foram transportadas ao gabinete de medicina legal do Hospital de Faro, adiantou a mesma fonte.