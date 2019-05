A cultura literária sofreu também perdas, foi o caso dos escritores António Sérgio, Alves Redol, José Régio, Manuel Mendes e Mário Sacramento, que morreram em 1969, ano em que circulavam no país 30 jornais diários.

Da literatura para a televisão, Simone de Oliveira venceu o Festival da Canção com “Desfolhada”, estreia-se o primeiro ‘talk show’ da televisão em Portugal, com o nome “Zip-Zip”, apresentado por Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado.

Foi este programa televisivo que deu a conhecer ao país cantores como Francisco Fanhais e Manuel Freire.

Zeca Afonso editou “Contos velhos, rumos novos” e Amália Rodrigues cantou na Rússia.

No desporto, o Benfica destacou-se por vencer o campeonato e a Taça de Portugal, e Joaquim Agostinho por alcançar o 8.º lugar na Volta a França em bicicleta.

Todos estes acontecimentos vão ser revividos na exposição “O ano de 1969”, através de filmes, publicidade, emissões filatélicas e de numismática, livros, manuscritos, brinquedos, entre muitas outras peças originais, revela a BNP.

Esta mostra servirá também para assinalar um outro acontecimento desse ano: a inauguração do edifício da Biblioteca Nacional no Campo Grande, a 10 de abril.

Esta exposição resulta de uma parceria da biblioteca com vários museus - do Brinquedo, da Casa da Moeda, da Miniatura Automóvel, do Benfica–Cosme Damião, de Lisboa e do Sporting –, mas também com a RTP, com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com a Fundação Portuguesa das Comunicações.

A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada até 13 de setembro, todos os dias úteis da semana entre as 09:30 e as 19:30, e ao sábado até às 17h30.