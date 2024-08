“Sou”, respondeu Biden, citado pela agência France-Presse (AFP), sem mais pormenores, a um jornalista que lhe perguntou se era a favor da convocação de novas eleições na Venezuela, perante a crise política provocada pela contestação aos resultados das eleições de 28 de julho.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) apareceu brevemente na Casa Branca perante a imprensa antes de embarcar no helicóptero presidencial “Marine One”.

O chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sugeriu hoje, durante uma entrevista à Rádio T, que a solução da crise pós-eleitoral na Venezuela pode passar pela formação de um governo de coligação, que integre membros do partido no poder e da oposição, ou a realização de novas eleições.

As declarações de Lula da Silva provocaram de imediato a reação do Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que disse, citado pela agência Efe, não ver como “prudente” pedir agora novas eleições na Venezuela.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, sugeriu para a Venezuela uma “frente nacional”, como a que existiu na Colômbia no século XX, em que liberais e conservadores se revezavam no poder, como um passo “transitório” para uma “solução definitiva” para a atual crise política, numa ideia semelhante à sugerida por Lula da Silva sobre um governo de coligação.

O anúncio da reeleição de Maduro para um terceiro mandato provocou manifestações espontâneas de protesto, com um número oficial de 25 mortos, 192 feridos e 2.400 detenções.

A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse hoje que se opõe à ideia de novas eleições, após os apelos nesse sentido do Brasil e da Colômbia, que atuam como mediadores diplomáticos na crise.

Antes da posição de Biden, um porta-voz da diplomacia americana, Vedant Patel, absteve-se de comentar os apelos dos Presidentes brasileiro e colombiano para a organização de novas eleições, mas reiterou as preocupações dos EUA sobre a condução das eleições presidenciais.

O Conselho Eleitoral Venezuelano “não respeitou as medidas básicas de integridade e transparência, e não seguiu as disposições legais e regulamentares aplicáveis”, disse Patel, citado pela AFP.

A vitória de Maduro nas eleições de 28 de julho foi proclamada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sem publicação das atas de votação, e a administração de Joe Biden considera que o vencedor foi o opositor Edmundo González Urrutia, segundo a ata obtida pelo bloco maioritário da oposição.

Após as eleições na Venezuela, os governos do Brasil, da Colômbia e do México iniciaram contactos para encontrar uma solução para a crise, um esforço de mediação que conta, entre outros, com o apoio dos Estados Unidos.