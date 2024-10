Em comunicado, Biden explicou que estes soldados juntam-se aos 1.000 que foram enviados esta semana para a zona, em resposta a um pedido do governador democrata Roy Cooper.

Além dos 1.500 soldados, há mais de 6.100 membros da Guarda Nacional e mais de 7.000 funcionários federais na zona.

“A minha administração não poupa recursos para apoiar as famílias à medida que iniciam o seu caminho para a reconstrução”, disse o Presidente.

Biden disse ainda que está a ser informado sobre a tempestade tropical Milton, que já se transformou em furacão de categoria 1 e que poderá atingir a Florida esta semana.

“Peço a todos os residentes da Florida que ouçam as autoridades locais e façam os preparativos necessários”, disse o Presidente.

A Casa Branca indicou em comunicado que a assistência federal aos sobreviventes do furacão Helene supera já os 137 milhões de dólares (cerca de 125 milhões de euros), “numa das maiores mobilizações de pessoal e recursos federais na história recente”.

Helene chegou à Florida como furacão de categoria 4 no passado dia 26 de setembro e deixou um rasto de destruição em vários estados norte-americanos, em particular na Carolina do Norte. Fez pelo menos 230 mortos e há ainda dezenas de desaparecidos.