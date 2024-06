Experiência política

Biden, 81 anos, teve uma longa carreira política antes de se tornar presidente dos EUA: foi senador durante 36 anos e vice-presidente de Barack Obama durante oito.

Família e religião

Joe Biden nasceu em Scranton (leste da Pensilvânia) em 1942.

É o mais velho de quatro irmãos e, embora não tenha sido criado na pobreza, o pai teve dificuldades financeiras como empresário.

Menciona sempre as suas origens irlandesas e de classe média. E é um católico devoto, embora seja a favor da escolha.

Descreve-se como um homem leal, muito ligado à família, que não hesita em proclamar o seu amor pelo filho problemático Hunter.

É casado com a primeira-dama Jill Biden desde 1977.

A sua vida, como sempre recorda, foi marcada por tragédias. Perdeu a primeira mulher e filha pequena num acidente de carro em 1972. Anos depois, em 2015, perdeu o seu filho Beau vítima de cancro.

Fortuna

Não é um bilionário como o seu rival republicano, mas é rico.

A sua fortuna é estimada em cerca de 10 milhões de dólares (pouco mais de 9 milhões de euros), em grande parte graças a duas casas que possui no Delaware (leste do país), de acordo com a revista de referência Forbes.

Estilo

Não é um grande orador e desperta menos entusiasmo entre os seus apoiantes do que Donald Trump desperta entre os seus.

Mas é obstinado, cultiva uma imagem do americano médio e destaca-se sua empatia.

Neste momento, parte de seu eleitorado (especialmente árabe-americanos e alguns jovens) questiona-o por causa do seu apoio a Israel na guerra de Gaza.

Também há muitos comentários sobre sua idade e o seu andar cada vez mais rígido. Há uns dias durante um concerto um momento seu que pareceu ser de ausência tornou-se viral.

Problemas legais

Foi investigado por um procurador especial por ter guardado documentos confidenciais quando já não era vice-presidente.

O procurador recomendou o arquivamento do caso, argumentando que um júri teria relutância em condenar um "homem velho com má memória".

Essa observação causou alvoroço entre os democratas, para a alegria dos republicanos.