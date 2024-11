Se for oficialmente confirmada por Washington, esta autorização conduzirá a “uma situação fundamentalmente nova em termos de envolvimento dos Estados Unidos neste conflito”, alertou o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, citado pela agência francesa AFP.

O Presidente russo, Vladimir Putin, avisou em setembro que essa autorização ocidental “significaria nada menos do que o envolvimento direto dos países da NATO na guerra na Ucrânia”.

A decisão de Washington foi anunciada no domingo pelos meios de comunicação social norte-americanos e confirmada à AFP por um funcionário dos Estados Unidos.

A decisão foi conhecida após mais um fim de semana de ataques russos maciços e mortíferos contra a Ucrânia e apenas algumas semanas antes da transferência de poder entre o Presidente cessante e Donald Trump.

Citando Putin, o porta-voz do Kremlin avisou que os ataques em território russo “não serão efetuados pela Ucrânia, mas pelos países que dão a sua autorização”.

Referiu que as coordenadas dos alvos “não são fornecidas pelos militares ucranianos, mas por especialistas desses países ocidentais”, o que “muda radicalmente a natureza” do seu envolvimento no conflito.

“É óbvio que a administração cessante em Washington pretende tomar medidas para continuar a deitar achas para a fogueira e provocar um novo aumento das tensões”, afirmou Peskov.

A administração de Biden tem sido o principal apoiante de Kiev, permitindo às forças ucranianas resistir às tropas russas desde que Putin ordenou o ataque contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A continuidade do apoio de Washington foi posta em causa com a eleição para a presidência de Trump, cujas declarações de campanha levaram a Ucrânia a recear que pretenda forçar o fim dos combates à custa de concessões inaceitáveis para Kiev.

Moscovo, cujas tropas avançam há vários meses em vários segmentos da linha da frente, avisou que qualquer conversa sobre o fim dos combates só poderá basear-se nas “novas realidades territoriais”.

Desde o início da guerra, a Rússia declarou como anexadas ao seu território as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.

A Ucrânia exige a retirada das tropas russas de todo o seu território, incluindo as cinco regiões anexadas pela Rússia.