Biden já conseguiu 2.600 delegados para a convenção do Partido Democrata, bem acima dos 1.968 que necessitava para ser nomeado candidato às eleições presidenciais de 5 de novembro.

Nas eleições no estado do Missouri, que decorreram no passado sábado, Biden conseguiu 16.295 votos (85,3%), ficando bem à frente dos três outros candidatos nos boletins de voto: Marianne Williamson (11,7%), Dean Phillips (1,6%) e Stephens Lyons (0,2%).

Contudo, mais uma vez, em segundo lugar no número de votos ficou a opção “não comprometido”, que teve 2.229 votos (11,7%), o que revela que permanece o sentimento de descontentamento com a escolha de Biden para candidato presidencial dentro do seu próprio Partido Democrata.

No total de delegados à convenção, Biden tem 2.600 delegados e Jason Palmer (que não concorreu no Missouri) tem apenas três, com os outros candidatos sem qualquer delegado eleito.

As próximas eleições primárias no Partido Democrata acontecerão no estado do Alabama, no dia 26, e no Dakota do Norte, no dia 30 deste mês.