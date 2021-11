Numa reportagem exibida no domingo à noite, o canal Belarus 1 entrevistou o homem, chamado Evan Neumann, que terá entrado em Bielorrússia a partir da Ucrânia em agosto.

"Um cidadão norte-americano está a pedir asilo na Bielorrússia. Parece incrível, mas é verdade", afirmou a emissora do país governado desde 1994 por Alexander Lukashenko, cuja reeleição no ano passado foi rejeitada por grande parte da comunidade internacional e provocou grandes protestos nas ruas de Minsk.

O homem, de 48 anos, chegou a Europa em março, segundo o canal, e passou vários meses na Ucrânia, de onde fugiu por se considerar "perseguido".

Neumann está na lista de pessoas procuradas pelo FBI nos Estados Unidos e relacionadas ao ataque do Capitólio em 6 de janeiro. O homem é acusado de atacar a polícia.

Em 6 de janeiro de 2021, centenas de simpatizantes do então presidente Donald Trump tomaram a sede do Congresso americano para tentar impedir a validação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições.

Nos Estados Unidos foi criada uma comissão de inquérito na Câmara de Representantes para investigar se Trump esteve de alguma forma envolvido no ataque ao Capitólio.