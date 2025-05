Akil Davis, diretor do FBI em Los Angeles, afirmou ao fim da tarde que a clínica foi deliberadamente visada, mas recusou-se a explicar como é que as autoridades chegaram a uma conclusão sobre o motivo do alegado ataque.

As autoridades ainda estavam a trabalhar para confirmar a identidade da pessoa que morreu no local.

O diretor do FBI não quis dizer diretamente se essa pessoa era o suspeito, mas afirmou que as autoridades não estão à procura de um suspeito. Informou ainda que quatro pessoas ficaram feridas, mas não forneceu mais pormenores sobre a gravidade dos ferimentos.

O FBI, que enviou para o local da explosão investigadores com diversas qualificações, incluindo técnicos de recolha de provas e sapadores especialistas em bombas, está também a investigar a possibilidade de a explosão ter sido transmitida em direto.

O chefe da polícia de Palm Springs, Andy Mills, afirmou num comunicado que a explosão “parece ser um ato de violência intencional” e que vários edifícios ficaram danificados, alguns deles com gravidade.

“Houve uma vítima mortal, cuja identidade não é conhecida”, disse também Mills.

O ato está a ser investigado como uma possível explosão de um carro, de acordo com duas autoridades policiais em declarações à Associated Press sob condição de anonimato, e que os investigadores acreditam que a pessoa que morreu foi provavelmente a pessoa que desencadeou a explosão.

A investigação ainda está na sua fase inicial, ressalvaram no entanto as mesmas fontes.

A Procuradora-Geral, Pam Bondi, afirmou que os agentes federais estão a trabalhar para saber mais, mas acrescentou: “Deixem-me ser clara: a Administração Trump compreende que as mulheres e as mães são o coração da América. A violência contra uma clínica de fertilidade é imperdoável”.