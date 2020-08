Segundo dados oficiais, a eleição de 09 de agosto foi vencida pelo Presidente Alexander Lukashenko com 80,1% dos votos.

A líder da oposição bielorrussa e candidata presidencial, Svetlana Tikhanovskaya, teria recebido apenas 10% dos votos nesta eleição, considerada fraudulenta.

Na terça-feira, a oposição, que não reconhece o resultado das eleições, criou um conselho coordenador para a transferência pacífica do poder na Bielorrússia, iniciativa à qual Lukashenko, que governa o país com mão de ferro há 26 anos, respondeu com a ameaça de medidas suficientes para “acalmar algumas cabeças quentes”.

Além disso, numa demonstração de que mantém o controlo das forças armadas, o Presidente bielorrusso anunciou inesperadamente que as tropas na fronteira ocidental do país, que a Bielorrússia partilha com países do bloco da NATO, foram colocadas em alerta.

A situação na Bielorrússia será o tema hoje de uma cimeira extraordinária da União Europeia, com uma possível extensão das sanções já tomadas na semana passada, após a repressão às manifestações, a outras autoridades bielorrussas.