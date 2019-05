Luís Dias indicou que, desde 2016, estão a crescer as vendas de bifanas nos cafés e restaurantes do concelho, referindo que a estimativa do município referente a 2017 aponta para "3.400 bifanas" vendidas diariamente.

"As bifanas não são apenas uma moda passageira, são um produto que já tem muitos anos de história no concelho e que está ligado à nossa própria historia, porque Vendas Novas sempre foi um território de passagens", notou.

Além das bifanas, a feira inclui um programa cultural, com cante alentejano, fanfarras, grupos de percussão, sevilhanas, bailes e, como novidade, a realização do concurso "O Rei da Bifana", que vai premiar quem conseguir comer mais bifanas.

A iniciativa, que tem entrada gratuita, conta com a parceria da Entidade Regional do Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo e o apoio de várias entidades.

O evento coincide com a tradicional feira de maio, em Vendas Novas, que anualmente recebe cerca de uma centena de feirantes e milhares de visitantes.

As Bifanas de Vendas Novas, que começaram por ser confecionadas há mais de 30 anos num café junto à Estrada Nacional 4 (EN4), que atravessa a cidade, são conhecidas por todo o país e são marca registada desde 2011.