Na impossibilitados de sair pelo próprio pé, os elementos do grupo necessitaram de auxílio especializado, refere a autoridade, em comunicado. A operação de resgate decorreu com eficácia, permitindo retirar todos os envolvidos em segurança, sem que fosse necessário prestar cuidados médicos.

"A Proteção Civil reforça a importância de seguir as orientações de segurança e de verificar previamente as condições dos trilhos antes de qualquer percurso na montanha, sobretudo em áreas com riscos naturais acrescidos", sublinham.

No resgate estiveram envolvidos a Força Especial de Proteção Civil, os Bombeiros da Covilhã, Manteigas e São Romão e o Grupo de Montanha da GNR-UEPS, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.

As imagens foram depois partilhadas pelas forças de segurança nas redes sociais. Pode ver aqui: