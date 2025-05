"De imediato saíram para o local três veículos com 11 operacionais" que "reuniram com dois canyonistas experientes que estavam no local, tendo de imediato descido à linha de água para numa estratégia concertada proceder à estabilização e ao resgate da vítima", acrescentam.

"Devido à impossibilidade de resgate para montante da posição da vítima devido à difícil orografia, e a zona de vale encaixado e linhas de alta tensão inviabilizar o uso de helicóptero, foi necessário extrair a mesma para um ponto a jusante de posição inicial". Apesar das dificuldades, o resgate foi possível "através de cordas e técnicas de progressão de complexidade elevada e por isso mesmo morosas".