A exigência foi transmitida pela Binter, transportadora que tem sede nas Ilhas Canárias, numa reunião mantida hoje com o secretário do Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, refere uma nota divulgada pelo Governo da República.

O mesmo documento menciona que o objetivo do encontro foi “tentar encontrar uma solução que permita ultrapassar os constrangimentos que impedem a retoma do serviço público aéreo na rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo”.

Desde o início da pandemia da covid-19, a Binter deixou de realizar estas viagens, deixando as duas ilhas do arquipélago da Madeira sem uma ligação aérea.

“Os responsáveis da Binter apontaram como essencial para retomarem o serviço em causa que, tanto o Governo Regional da Madeira, como o Governo de Espanha, excecionem expressamente as tripulações desta companhia aérea do dever geral de confinamento imposto, tanto no arquipélago português, como do lado espanhol, a todos os passageiros e tripulantes que desembarquem no seu território”, lê-se na nota.