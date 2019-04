A 196ª Assembleia Plenária da CEP vai também discutir o tema da preparação para o matrimónio, na sequência da exortação apostólica ‘Amoris Laetitia', do Papa Francisco, e o acompanhamento dos casais jovens.

A pastoral pré-matrimonial e a matrimonial vão incluir "uma série de indicações necessárias e práticas para a preparação do matrimónio, atinentes à maturidade e ao relacionamento mútuo; ao projeto familiar, ao respetivo amadurecimento e à superação de conflitos; à comunidade cristã como lugar de entreajuda e celebração familiar, à doutrina sobre o sacramento, suas propriedades e fins".

A realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, em 2022, anunciada em janeiro pelo Vaticano, acontece, segundo para Manuel Clemente, a partir do "dinamismo e compromisso" dos jovens católicos.

"Há vários anos que na CEP e fora dela se falava de tal possibilidade e aspiração. O mais determinante foi, porém, o crescente desejo de tantos jovens católicos, militantes em comunidades e movimentos, para que tal acontecesse mesmo e a partir do seu próprio dinamismo e compromisso", sublinhou.

O cardeal-patriarca de Lisboa assinalou ainda que, "quem estiver atento ao que acontece entre as realidades juvenis católicas, dentro e fora do meio estudantil, com ligações internacionais e em ações missionárias, compreenderá que aí mesmo reside a base e o impulso para o que acontecerá com os jovens e para os jovens, de Portugal e do vasto mundo católico que aqui se fará presente".