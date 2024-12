“O cessa-fogo está a aguentar-se, há um mecanismo que foi colocado em prática”, responde Antony Blinken, em conferência de imprensa no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.

O Secretário de Estado cessante dos EUA – Blinken é democraca, em janeiro vai ser substituído por outro da administração do republicano Donald Trump – disse que há uma preocupação “com violações” do cessar-fogo.

No entanto, face à insistência dos jornalistas em abordar notícias de violações do cessar-fogo perpetradas pelo exército israelita, Antony Blinken rejeitou comentar: “Não vou estar a discutir diplomacia.”