"Este é um caminho, o BE já disse que este é o caminho que iremos trabalhar. Se este caminho não for possível, naturalmente o PS tem toda a legitimidade para ter um Governo minoritário e negociar os orçamentos como entender", acrescentou.

Catarina Martins falava no Palácio de Belém, em Lisboa, à saída de uma reunião do Bloco de Esquerda (BE) com o Presidente da República, no quadro das audições aos partidos com assento parlamentar sobre a formação do novo Governo.

A coordenadora nacional do BE começou por afirmar que o seu partido concorda com a indigitação do secretário-geral dos socialistas, António Costa, como primeiro-ministro e entende que o PS "tem todas as condições para formar Governo, deve formar Governo".