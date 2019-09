"Para quem ainda diz que o Bloco de Esquerda é um partido urbano, aqui está a prova que estamos enraizados no interior". A frase é do cabeça de lista do BE pelos círculo eleitoral de Bragança, Pedro Oliveira, mas podia resumir a intenção do almoço-comício que o partido organizou em Viseu, no oitavo dia de campanha eleitoral.

Bragança, Guarda, Portalegre, Vila Real e Castelo Branco estiveram hoje em Viseu, representados pelos cabeça de lista do BE nestes vários distritos, que discursaram num almoço dedicado ao interior, um palco que apenas tiveram que partilhar com a coordenadora do BE, Catarina Martins, uma vez que, ao contrário do que é habitual, não houve qualquer intervenção de outros dirigentes nacionais ou fundadores do partido.

Foi este o momento que o BE escolheu para apontar à eleição inédita de um deputado - nesta caso uma deputada, Bárbara Xavier - pelo círculo eleitoral de Viseu, onde a aposta é disputar o mandato com o CDS-PP, partido que conseguiram ultrapassar nas eleições europeias de maio.

"Somos das beiras, somos do interior, somos mulheres e somos homens de garra e com vontade da mudança. Esta é a geração que Passos Coelho mandou emigrar, é a geração que se levantou pelo clima e ganhou o seu lugar na rua. Nestas eleições esta geração pode também ganhar um lugar no parlamento", enfatizou a anfitriã Bárbara Xavier.