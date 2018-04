O requerimento será entregue na Assembleia da República durante a próxima semana, com o pedido de "audição urgente" a ser extensível à Autoridade para as Condições do Trabalho, disse à Lusa o deputado bloquista Heitor de Sousa.

"É absolutamente intolerável que uma empresa que anuncia investimentos, que anuncia uma base para a sua operação na Europa em Portugal, invoque como razão substantiva para não respeitar a legislação em Portugal o facto de ser uma empresa com origem irlandesa", afirmou.

O BE reagia, deste modo, à forma como está a decorrer a paralisação dos tripulantes de cabina portugueses da Ryanair, à qual o sindicato do setor apontou irregularidades por parte da transportadora, como a violação do direito à greve.