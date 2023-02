Bobi tem 30 anos e é agora o cão mais velho do mundo, segundo o Guinness World Records. Há duas semanas, o recorde foi atribuído a Spike, de 23 anos, mas acabou por ser revisto.

O animal foi registado em 1992 no Serviço Médico-Veterinário do Município de Leiria, que confirmou a data de nascimento de Bobi.

Segundo o registo, Bobi "tem estado toda a sua vida com a família Costa na aldeia rural de Conqueiros, em Leiria, Portugal".

Identificado como um "rafeiro alentejano puro", é frisado que esta é "uma raça de cão de guarda de gado com uma esperança média de vida de 12-14 anos".

Atualmente, "Bobi é menos aventureiro", "andar é difícil" e tem problemas de visão, pelo que "passa a maior parte do tempo no quintal com os seus quatro amigos felinos", é explicado.

"Devido à idade, Bobi descansa mais do que costumava e gosta de ficar deitado na cama após as refeições. Nos dias mais frios prefere relaxar junto à lareira", acrescenta o Guinness World Records.

Além de ser atualmente o cão mais velho do mundo, Bobi quebrou um recorde de quase um século, já que o cão mais velho de todos os tempos, Bluey (1910-1939), era um cão-pastor australiano que viveu até os 29 anos e 5 meses de idade.