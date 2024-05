Citando a Ministra da Administraçãpo Interna, Margarida Blasco, sobre a equiparação do suplementode missão da Polícia Judiciária, os membros do grupo escrevem na respetiva página de Facebook que "para obtermos respeito, temos de nos dar ao respeito", associando uma imagem com a imagem da Taça de Portugal e uma cruz por cima a vermelho.

A publicação foi realizada ontem, 25 de maio.

Há cerca de um mês, a 24 de abril, tinha sido noticiada a intenção deste protesto para o dia da final da Taça de Portugal.

"Como forma de luta, o Movimento Zero e o Movimento ‘Inop’ admitem boicotar o policiamento à final da Taça de Portugal, que a 26 de maio opõe Sporting ao FC Porto", publicou, nesse dia, o jornal Correio da Manhã.

Entretanto tem estado a decorrer as negociações entre os sindicatos da PSP e GNR e o Governo, tendo a proposta mais recente sido anunciada na passada sexta-feira.