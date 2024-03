O Programa do Governo dos Açores, que foi discutido entre quarta-feira e hoje, na Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, foi votado favoravelmente pelos deputados dos três partidos que formam o executivo (23 do PSD, dois do CDS e um do PPM), teve a abstenção dos cinco eleitos do Chega, um do PAN e um da IL, e os votos contra dos 23 deputados do PS e o eleito do BE.

No final da votação, o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, disse aos jornalistas que o sentido de voto do Chega não resultou de negociações, mas antes “foi a demonstração da disponibilidade, como aliás, também expressou o líder do Chega na sua intervenção e declaração final”.

“Eu demonstrei, como aliás sempre fiz de forma direta com o deputado José Pacheco (…), esta minha abertura para um diálogo que possa ter, desde logo nos documentos que são essenciais para concretizar o Programa do Governo e a estabilidade governativa, por referência às orientações de médio prazo, o que seria, obviamente, a disponibilidade para um entendimento plurianual”, declarou.

Com o Chega, disse que a coligação governativa pretende “encontrar pontos de convergência” e que, pela sua parte, estão reunidas as condições para a legislatura chegar até ao fim.