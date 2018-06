A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, com os investidores reagirem à tensão entre os Estados Unidos e a China no que respeita a uma guerra comercial.

Pelas 14:57 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,87% para 24.872,94 pontos, enquanto o Standard & Poor’s quebrava 0,74& para 2.759,16 pontos. No mesmo sentido seguia o tecnológico Nasdaq, ao perder 0,44% para 7.710,71 pontos. Num dia em que não há indicadores macroeconómicos relevantes quer nos Estados Unidos quer na Europa, os analistas consultados pela agência financeira Bloomberg referiram que os investidores estão a reagir à tensão entre Washington e Pequim sobre uma guerra comercial entre os dois gigantes munidas, pelo que se nota uma aversão ao risco num contexto de “maior incerteza”. O petróleo do Texas, por sua vez, subia 65,24 dólares o barril numa semana chave em que se realizará a reunião semestral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que vai rever os seus níveis de produção. O preço da onça de ouro também estava pressionado em alta, transacionar-se a 1.283,1 dólares, enquanto a rentabilidade dos títulos do Tesouro a 10 anos caía para 2,911%.