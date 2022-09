Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil e candidato à reeleição, fez esta terça-feira campanha nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Entre os ataques que continuou a fazer ao principal rival no sufrágio do próximo dia 2 de outubro, o que mais chamou a atenção dos seus apoiantes foi o facto de ter escolhido subir para cima de um touro para falar ao povo brasileiro.

Mais uma polémica que Jair Bolsonaro provocou, sobretudo junto dos defensores dos animais. As redes sociais estão agora cheias de críticas, fala-se em "desrespeito pelos animais", até porque além de montar o touro, é visível que alguns dos apoiantes também foram colocando adesivos nos chifres do animal com o número eleitoral de Bolsonaro.

Refira-se que Bolsonaro nunca escondeu que defende a liberalização da caça no Brasil, tendo mesmo sancionado uma lei que regulamenta as vacadas, entre outros, como manifestações culturais.