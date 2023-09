Bolsonaro, de 68 anos, passou por várias cirurgias e intervenções na região abdominal nos últimos anos, devido a uma facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral.

A comitiva chegou ao hospital, em São Paulo, no Brasil, por volta das 14h30. Pouco antes, a antiga primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou numa história da rede social Instagram a legenda: "Com o meu amor. Já chegamos em São Paulo. Estejam em oração pelo procedimento cirúrgico que ele irá realizar amanhã".

O assessor do ex-presidente, Fabio Wajngarten, confirmou à AFP que Bolsonaro será submetido a duas cirurgias, ambas relacionadas ao ataque de 2018, que resultou em sequelas no aparelho digestivo. No fim de agosto, o ex-presidente passou dois dias internado no mesmo hospital para fazer "exames de rotina" relacionados com o mesmo problema.

Duas opositoras de Bolsonaro aguardavam a sua chegada em frente do hospital, exibindo cartazes que pediam a prisão do ex-presidente. “Bolsonaro, você é um covarde, saia desse hospital e assuma os crimes que cometeu!”, gritava uma delas.

O ex-presidente enfrenta diversas investigações na Justiça e Polícia Federal, além de, em junho, ter sido declarado inelegível por oito anos por ter praticado desinformação sobre o sistema eleitoral.

Tanto ele como a antiga primeira-dama são alvo de uma investigação sobre supostos desvios de joias e outros presentes recebidos de autoridades estrangeiras durante o seu governo (2019-2022).